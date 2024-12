Elfogyott a zsemlemorzsa, kevés a tejföl, kell még két üdítő. Szenteste napján gyakran mennek még egy utolsó rohamra a vásárlók. A boltzár fogalma néhány éve került a köztudatba, miután számos üzletlánc bejelentette, hogy december 24-én nem nyitja ki az üzleteit. Azok az üzletek, amelyek szentestén zárva tartanak, leginkább a dolgozók érdekeit helyezik előtérbe.

Nincs egységes boltzár. Számos üzlet zárva tart december 24-én, de még mindig többen várják az utolsó pillanatban vásárlókat

Fotó: Havran Zoltán

Ezekben az üzletekben már biztos, hogy boltzár lesz

Idén is több nagy üzletlánc döntött úgy, hogy december 24-én egyetlen egységük sem nyit ki. Az eddigi bejelentések szerint biztosan zárva lesznek a Lidl, a Rossmann, a Media Markt, a Praktiker, valamint a Jysk üzletei. Ezek az üzletek már korábban is így jártak el, döntésüket pedig azzal indokolják, hogy a munkavállalók pihenése előbbre való, mint az utolsó pillanatban érkező vásárlók kényelme.

Ha valamit elfelejtett, lesz, ahol beszerezheti

Ezzel szemben több üzletlánc úgy véli, fontos, hogy a vásárlók a karácsonyi készülődés alatt is könnyen hozzáférhessenek a szükséges termékekhez. A Tesco, az Auchan, a Spar és az Euronics szenteste napján is nyitva tart, bár nem a megszokott időbeosztással. A kereskedelmi törvény alapján ezekben az üzletekben is maximum 14 óráig lehet vásárolni, így azok, akik elfelejtenek valamit az ünnepi asztalhoz vagy az ajándékokhoz, még beszerezhetik a hiányzó tételeket. Néhány ismertebb üzletlánc, például a Penny, az Aldi, a CBA vagy a DM, egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy december 24-én zárva lesznek-e.

A vidéki és a kisboltok is nyitva tartanak

Eközben vidéken és a kisebb boltokban szenteste is nyitva tartanak. A helyi kisboltok rugalmassága sokak számára életmentő lehet, hiszen az ünnepi készülődés során könnyen előfordulhat, hogy elfogy a liszt, a tej vagy éppen a csomagolópapír. Boldván például mindkét élelmiszerüzlet és a helyi trafikok is várják a vásárlókat december 24-én 14 óráig, és ez a legtöbb vidéki üzletben vagy városi kisboltban így lesz. A Búza téri vásárcsarnok is nyitva tart a karácsony előtti napon, 6 és 12 óra között várják a vásárlóiakat.