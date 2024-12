Gasztrokavalkád betyáros lepényekkel és különleges lángosokkal

A lángosok zavarba ejtő bősége fogadja a látogatókat a vásárban. A klasszikus ízek kedvelői választhatják a sima, tejfölös, sajtos-tejfölös változatokat, a specialitásokra vágyóknak pedig ott a sonkával, kolbásszal, baconnel, csülökkel vagy gyros hússal töltött lángos (lila hagymát is kérhetünk hozzá). Az ínyencek kedvéért a repertoárban szerepel almás fahéjjal töltött és csipkelekváros lángos is. A téli időszak másik gasztronómiai jolly jokere, a lepény sem maradhat ki a miskolci adventi vásár kínálatából. Legyen bármilyen évszak, egyre többen választják ezt a finomságot. A legfelkapottabb lepények egyike a magyaros juhtúrós tejföllel, lila hagymával, kaporral és szalonnával. Bár a Betyáros lepényért is hosszú sorokban állnak az emberek, ami kiegészül a kolbász domináns ízével az eddig említett komponensek mellett (vannak Szegényes és Legényes lepények is, mindegyik elég kiadós falatokkal kecsegtet). Az egyre dermesztőbb hidegben a finom falatok mellé mindig jólesik egy kis forró ital, legyen szó teáról vagy forralt borról: ebből is bőséges a választék, rengeteg lehetőség áll a miskolci advent látogatóinak rendelkezésére.