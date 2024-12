A tavalyi siker után a MiReHu Nonprofit Kft. (MiReHu) munkatársai újra adventi díszbe öltöztettek egy kukásautót, hogy az ünnepi fényekkel és hangulattal örömet szerezzenek a város lakóinak. A kukásautó a gyerekek kedvence karácsonyi fények nélkül is, de ezt tovább fokozzák a MiReHu dolgozói. Idén a Supersum Alapítványnak köszönhetően a gyerekek ajándékot is kapnak majd a csodajárműről. A legyél te is szuperhős feliratú kukásautó a mai naptól egészen karácsonyig járja Miskolcot, hogy mosolyt csaljon mindenki arcára.

Az adventi kukásautó nem mindennapi látvány Miskolc utcáin

Forrás: MiReHu

Ha meglátjátok, nyugodtan szólítsátok le, és készítsetek egy fotót emlékbe!

– biztat a MiReHu közösségi oldalán.

Miskolcon nemcsak adventi villamos, hanem adventi kukásautó is közlekedik

Miskolc igazán tele van meglepetéssel, ha karácsonyvárásról van szó. Csipkerózsika kastélyaként tündöklő adventi villamos és most már szuperhős tematikájú karácsonyi kukásautó is rója köreit, a Mikulásvonatról, amely egyenesen a Mesebirodalomba repít, nem is beszélve.