Az Északerdő Zrt. 2022 nyarán adta át a Lillafüred felett található Zsófia-kilátót, amely kiemelt turisztikai célpontként jelentős számú látogatót vonz. Az ünnepélyes átadón a boon.hu munkatársai is ott voltak, fotókkal, videókkal mutattuk be Miskolc új büszkeségét, mely a következő évben elnyerte az Év kilátója díjat is. Hétvégén érkezett a rossz hír, a Zsófia-kilátó zárva.

Zárva a Zsófia-kilátó

Fotó: Olvasó