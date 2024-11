Serki: a legfinomabb lengyel grillezett sajtok

A második napon a túrázásé volt a főszerep: a Siklawica-vízesés volt az úti cél. Autóval könnyen megközelíthető, parkolni az Ulica Strążyska végén lehet, a napi jegy olyan 3000 forint. Belépőt kell váltani: a felnőtt 10 zloty, a gyerek 5. A túra viszonylag könnyű, idősebbeknek és kisgyermekes szülőknek is ajánlják, sőt olyat is olvastam, hogy babakocsival is könnyen megtehető. Nos, tapasztalataink szerint ezt sokan be is vállalták, nem kis meglepődésünkre. Az út eleje ugyanis valóban könnyű erdei séta, körülbelül az út első harmada, aztán jönnek az emelkedők, 50 perces sétával érkezünk meg egy erdei tisztásra, ahol egy kis eredi házikóban forró teával, kávéval, finomságokkal várják a turistákat. Innen egy 15 perces meredek, csúszós köves út vezet fel a vízeséshez, ahol a túracipő kötelezően ajánlott! Itt sok időt eltöltöttünk, egyrészt a táj szépsége magával ragadó. Bár a vízesés a lillefüredihez képest például sokkal kisebb, de be tudsz állni alá, ami elképesztő élmény. Egy kicsit sorba kell állni, mert mindenkinek az a terve, hogy a vízesés alatt készít pár képet. De amíg vártunk, magyar hangokra lettünk figyelmesek. "Sziasztok, ti is magyarok vagytok?" - kérdezi egy kicsi szőke lány. "Igen, Miskolcról jöttünk" - elegyedünk beszélgetésbe. Ők Debrecenből érkeztek. Aztán elkattant pár fotó, és lassan elindultunk lefelé, átadva helyünket az utánunk érkezőknek.

Siklawica-vízesés

A harmadik nap vásárlással és sétával, városnézéssel telt. Zakopane sétáló- és bevásárlóutcája a Krupówki utca. Beszereztük a hűtőmágnesünket, egy-két plüsst és Zakopane-s ereklyét az otthoniaknak. Az utca végén található a piac, ha eddig még nem költöttél elég zlotyt, itt tuti megteszed. Amint átjutsz a piacon, megérkezel a Gubalowka gerincére közlekedő, 1938-ban átadott drótkötél vontatású siklóvasút alsó állomásához. Fentről lenyűgöző kilátás nyílik Zakopanéra és a Tátrára. A siklóvasútra érdemes oda-vissza szóló menetjegyet vásárolni, amellyel időkorlát nélkül tartózkodhatunk fent, a felnőtt jegy 32, a gyerek 26 zloty. Valami hasonlót el tudnánk képzelni az Avas kilátóhoz is (a szerk).