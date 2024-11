Kiadó ingatlanok a Central Residence Apartmanok épületben: ilyen hirdetéseket találtunk több helyen is a neten. Ezek szerint már át is adták a felújított, volt központi leánykollégium épületét? - kérdeztük Tóth Róberttől, az épületet tulajdonló és felújító, a Hell cégcsoporthoz tartozó cég, az Avalon Center Kft. ügyvezetőjétől. Korábban folyamatosan nyomon kísértük az építkezést, hiszen Miskolc egyik szégyenfoltját, a belváros közepén lévő kollégiumot újította fel a cég: a régi épület most főnixmadárként kezdett új életet.

A volt központi leánykollégium épülete: itt még felújítás alatt

Fotó: boon

Volt központi leánykollégium: az igény rá várakozáson felüli

Igen, a Central Residence Apartmanok felső három emeletét értékesítjük, melyben 30 darab 35 négyzetméteres, teljes felszereltségű lakás kapott helyett, úgy 15 százalékuk már elkelt. Az alsó szintek hotelként működnek majd, ezek a bookingon foglalhatók, a kihasználtság várakozáson felüli

- válaszolta a kérdésre Tóth Róbert.

Az építkezés idején - akkor bejárhattuk a teljes épületet - megtudtuk, modern, belvárosi apartman hotel komplexum születik a hajdani, elhanyagolt épületből, a beruházás során korszerű fűtés és hűtés készült az épületben, amit megújuló energiával is táplálnak.