Vegyük tekintetbe a telelő növények sajátosságait

A leander és az olajfa mediterrán növény, így erősen igénylik a teleltetést. „Ha ezekből szeretnénk megmenteni, vagy muskátliból, akkor cserépben is átteleltethetők, vagy hajtásokat is gyökereztethetünk belőlük” – jegyzi meg a miskolci Dr. Park tulajdonosa. Az évelő virágok képesek a kertben is túlélni a telet. Erre még nagyobb esély lesz, ha mulccsal, azaz szalmával védjük őket. Itt még többet olvashatunk a növények teleltetéséről.