Évi 40-50 villamosbaleset történik Miskolcon

Ez Juhász János szerint egy átlagos adat, ami körvonalazza, hogy hetente legalább egy villamosbaleset kialakul Miskolcon. Ezt a szakember szerint nullára nemigen lehet lecsökkenteni, mert mindig lesznek figyelmetlen autóvezetők. Sokan a mobiltelefon nyomkodása miatt okoznak villamosbalesetet Miskolcon.

Azért is fokozottan figyelni kellene a sofőröknek, mert Juhász János már négy-öt olyan esetet is tapasztalt, amikor a villamos kisiklott Miskolcon az autóval való ütközés után. Isteni szerencse, hogy ezek során nem történt haláleset, mert utcai járókelők is veszélybe kerülhettek volna.

A villamosközlekedési igazgató szerint nem lehetne egy korfán kimutatni, melyik nemhez, életkorhoz, társadalmi csoporthoz tartoznak a balesetet okozó autóvezetők, mert nagyon széles az olló: bárki okozhat villamosbalesetet, és még jogosítvány nélküli vezetőt is elkaptak már ilyen ügyben. Sőt, megesett, hogy szirénázó rendőrautó találta telibe a villamost. Ilyen esetekben a szakember szerint az sem jelent felmentést, ha valaki rendőr, mert a kereszteződésben a rendőr autóvezetőnek is meg kell győződnie arról, hogy egy adott kereszteződésben mindenki megállt.

Az elhatárolóelemek sokszor nem segítenek

Kiemelt szegélykövek, gömbsüvegsorok zárják el az útkereszteződésekben, a visszafordulási pontokon az autóutat a villamospályától. Sokszor az sem segít, hogy a két út fizikailag elhatárolt egymástól. Mert vannak olyan helyek, ahol a fizikai elhatárolóelemek hiányoznak, és ezeken a területeken az autósok rá tudnak hajtani a villamospályára.

A közeljövőben Juhász János szerint megoldást jelenthet, ha több pirosra festett gömbsüveget használna az MVK az utak villamosbalesetekre „esélyes” részein, mint ahogyan ez például a Győri kapuban, a Balázs Győző megálló előtti kereszteződésben történt.