Az bizonyosnak látszik, hogy három helyen történt a kivégzések legtöbbje Miskolcon. A Tetemváron, az Avason és a város piacán. Vesztőhelyek a városban.

A háttérben a volt miskolci akasztó-domb. Vesztőhelyek voltak a városban

Miskolcon a Tetemváron található az Akasztó-bérc, vagy régebben Akasztó-domb. Mint arra a neve is utal, itt nagyon sok kivégzés történt, erre dokumentált adataink is vannak. Itt hajtották végre a kötél általi halálra ítélteken az akasztást. Arról is vannak adatok, hogy a káromkodók kivágott nyelvét ide, az akasztófára szögelték fel, elrettentés céljából. Sőt, nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a kerékbetöréseket is itt hajtották végre.

Hol voltak Miskolcon a vesztőhelyek?

A Hóhér-bástya szerepéről viszont nincs információnk, az elnevezése azonban sokatmondó, a véleményem szerint - illetve nem csak az én véleményem szerint - városunk legkorábbi időszakában történhettek itt a kivégzések. Ez a terület egyébként az Avason található.

A város piacán - ez a mai Városház tér környékére értendő, általában - nagyon sokféle büntetést hajtottak végre, nem csak kivégzéseket. Ilyen volt például a botütés, a korbácsolás vagy az erkölcstelen életet élőknek a hajuk levágása. De itt történt a ,,városból való kicsapatás" is.

Az egyházi büntetéseket az avasi templom Fekete székében hajtották végre a legtöbb esetben, ide kerültek az egyházi szabályok ellen vétkezők.

A boszorkányégetéseket a Pece medrében hajtották végre (talán itt még jól is jött a patak időszakos volta). De nem csak az égetéseket, hanem az egykori Nyakvágón a pallos által történő lefejezések is itt történtek. Sőt a forrásvölgyi Pece-ág egy részét egykoron Vágás-Pecének is hívták, nem véletlenül. A mai Búza tér területén is égettek boszorkányokat: az Égetőpást elnevezése nem véletlen.

Egy érdekességet is említ a Reggeli Hírlap cikke, melyet Dukát Balázstól kaptam meg. Ez a Hóhérkorcsma. A Tizeshonvéd utcán volt található, ott, ahol ma a szobor van, legalábbis azon a környéken. Ott volt a hóhér lakása nem messze, a város utolsó telkén, és az ítéletvégrehajtó az itteni korcsmában töltötte mindennapjait. Innen az elnevezése.