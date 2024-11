Elhangzott, hogy az önkormányzat létrehoz egy kontrollcsoportot. Ennek azóta öt tagja van önkormányzati képviselőkből, emellett a helyi városlakók is csatlakoztak ehhez. A kontrollcsoport azzal a feladattal jött létre, hogy egy bejelentés után kimehetnek az ipari park területére és felderítőmunkát végezhetnek. Kideríthetik, honnan származhat a kellemetlen szag. Végh Andrea tudomása szerint több alkalommal voltak is bent az ipari parkban, ennek eredményéről viszont nincs információ, nem lehetett hallani az eredményeikről. És szombat reggel is klórgázömlés történt.

A sajóbábonyiak nem mernek lépéseket tenni

A helyi lakók többsége Végh Andrea szerint csenden van és hallgat. Nem merik felemelni a szavukat és nem mentek el a lakossági fórumra sem, nem merik elmondani, hogy mit tapasztalnak.

„Kevesen tesznek bejelentést a hatóságok felé, mert attól félnek, hogy mit szól majd ehhez a szomszéd. Az após, a sógor, a rokonaik Sajóbábonyban laknak és dolgoznak. Mert itt van a családjuk, helyi kötődéssel rendelkeznek és félnek a következményektől. Én betelepülő vagyok, 6 éve élek a településen. Nekem nincs itt kötődésem, fel mertem szólalni a szagok ellen. Támogató üzeneteket kaptam ugyan a helyiektől, de ebben az ügyben sajnos senki sem mert úgy kiállni, ahogyan én teszem” - foglalta össze a sajóbábonyi bűz ügyének korábbi történéseit Végh Andrea.

Igyekezett összefogni egy maroknyi csapatot, hogy tegyenek valamit, de sajnos a lakossági fórumon is csak a sajóbábonyiak nagyjából 2 százaléka mert megjelenni Andrea szerint, nem merik vállalni az arcukat.

Az önkormányzat nagy célja, hogy a környékről idecsábítsa a fiatalokat, csakhogy Andrea úgy érzi, nekik élhető levegő is kell. Ő bízik abban, hogy a betelepülők hozzá hasonlóan ki mernek majd állni a szagok ellen, és fel merik emelni a hangjukat azért, hogy Sajóbábonyban mindenki normális, élhető körülmények között tudjon élni.