Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének elnöke mindig is fontosnak tartotta a vak és gyengénlátó emberek rekreációját. Nagy siker lett a Szépségnap Miskolcon.

Barnóczki Gábor és Holló Viktória, a vakok és gyengénlátók számára szervezett Szépségnap szervezői

Fotó: Édes Richárd

Régi hagyománynak számít a közösségben a Szépségnap. Immár negyedik alkalommal valósul meg a rendezvény. Korábban itt írtunk a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületéről. Itt pedig még többet tudhatunk meg a magyar vakokról és gyengénlátókról.

Vakok és gyengénlátók: ők is szeretnek szépek lenni

„A Szépségnap a rekreációt helyezi előtérbe. Hiszen a látássérültek is szeretnek szépítkezni, fodrászhoz és kozmetikushoz járni, ahogyan masszázsra és manikűröshöz is. Ezeket a szolgáltatásokat most egyben kapták meg a vakok és látássérültek” - beszélt a rendezvényről az elnök.

Barnóczki Gábor és kollégái olyan szolgáltatókat kerestek meg a Miskolci Első Lady Lions Clubbal, akik a társadalmi felelősségnyújtás keretében a szombati napon ingyenesen segítenek az egyesület tagjain.

A látássérült férfiak is várják a Szépségnapot

Holló Viktória, a Miskolci Első Lady Lions Club tagja, a magyar Lions Szövetségben a hatodik zóna elnöke is sokat segített tagtársaival a Szépségnap megszervezésében:

„A negyedik Szépségnapon összesen 30 látássérült embert tudtunk vendégül látni és megszépíteni. Ebben fodrászat, kozmetika, manikűr, masszázs szolgáltatás is szerepelt. Most volt első alkalommal sminkesük, a nap zárásaként pedig digitálisan lefényképeztük az érdeklődőket, és egy kis háttérszerkesztéssel egy remek ajándékfotót kaptak a résztvevők. A látássérültek esetében nem mindenki látta magát ezeken a fotókon, mégis megmaradt a résztvevőkben a jóleső érzés, hogy szépek és ápoltak lettek. Ezzel a családtagjaiknak is kedveskedhettek.”

Holló Viktória kiemelte: annyira jók a visszajelzések, hogy az egyesület kéri a Szépségnapot. Hatalmas sikere van, mivel a látássérültek mindig várják ezt a programot, és kérdezik, hogy mikor lesz újra.

Holló Viktória megnézte a statisztikát: „Jelenleg 11 férfi és 19 hölgy vesz részt a Szépségnapon. Mert egy manikűr, egy masszázs, egy hajvágás a férfiaknak is kedvező. A Szépségnap egy valódi közösségi élmény, mert a programokra várakozva a vakok és gyengénlátók tudnak egymással beszélgetni, ismerkedni. Látják egymás megszépülését, megdicsérik egymást. Ez egy igazi társasági élmény.”