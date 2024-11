Miskolcon egy bérházban lakom, amihez közel van a villamos és buszmegálló is. Az esetek nagy részében a látó párom, Szilvia autóval visz a munkahelyemre és hoz haza, de előfordul, hogy tömegközlekedést használok. Ez sosem okozott nehézséget, hiszen a villamos- és buszmegálló is a közelemben van és vakvezető kutya is segítette a mindennapjaimat.