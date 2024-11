Négy csoportszobában százhúsz gyermek elhelyezését biztosítja a Néri Szent Fülöp Katolikus Óvoda, amelyet Ózdon adtak át, szenteltek meg. A falusi városrészében 400 millió forintos állami támogatásból felépült új óvoda már megkezdte a működését.

Játszótér az új óvoda udvarán

Fotó: Marosérti Ervin

Az avató ünnepségen dr. Ternyák Csaba egri érsek kiemelte:

Azzal, hogy az új ózdi óvodát a Római Katolikus templom szomszédságába építették nem csupán szimbolikusan, hanem valóságban is közelebb kerültek Istenhez a gyerekek. Minden nevelésnek, egyházi tevékenységnek ez a legfontosabb célkitűzése.

Erkölcs, vallás

- Nem lehet kérdés, hogy a Néri Szent Fülöp Óvodában erkölcsösségre és vallásosságra kell nevelni a kicsiket - fogalmazott Soltész Miklós, egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkár. - Nem csupán Ózdon, hanem szerte az országban az egyházi intézményeknek ez a feladata. Amikor Brunszvik Teréz megalapította az első óvodáját még nem sejthette, hogy micsoda vetést végez el, aminek évszázadok után is aratjuk a csümölcsét. Boldog vagyok, hogy a város egy ilyen szép, új, modern óvodával gazdagodott.

Új óvoda: hatalmas öröm

Ezt emelte ki Janiczak Dávid is. Ózd polgármestere szerint az is hatalmas öröm, hogy egy új, modern épülettel gazdagodik a település, ezt viszont tartalommal a benne lévő közösség tölti meg a mindennapokban.

Kéz a kézben

- Mindenkit megillet az, hogy az élete során tudásánál, tehetségénél fogva ki tudjon teljesedni - emelte ki Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője. - Ez az óvoda, ez az intézmény, és mindaz, ami az állam és az egyház kapcsolatából fakadóan lehetőségként adódik, ki kell használni. Élni kell azért, mert számunkra az a legfontosabb, hogy az esélyt megteremtsük mindenkinek. Manapság az állam és az egyház szorosan, kéz a kézben tud együtt haladni. Nem volt mindig így, de most számunkra természetes, hogy keresztény testvéreinkkel együtt kormányozzuk az országot. Ennek az eredménye most ez az új ózdi óvoda is.