Hosszú évek munkája és egyeztetések eredményeként további korlátozást vezetnek be a kamionok számára a 381-es főúton Cigánd és Sátoraljaújhely között – közölte közösségi oldalán dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő pénteken reggel, az új forgalmi rend december 1-től lép életbe. A képviselő hozzátette: az érvényben lévő korlátozás ellenére a főutat elsősorban Cigánd és Sátoraljaújhely között számos külföldi kamion jogosulatlanul használja, még úgy is, hogy a hatóságok rendszeresen ellenőrzik és szankcionálják a szabálytalan sofőröket. Emlékeztetett rá: szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően a jelenlegi súlykorlátozást 2024. december 1-től módosítják a 381-es főúton, ami „Korlátozott forgalmú övezet 12 tonna”, „kivéve célforgalom” forgalomszabályozás bevezetését jelenti.

Új forgalmi rend lép életbe vasárnaptól.

Az új forgalmi rend a Sátoraljaújhely-Cigánd közötti szakaszra terjed ki

Az új forgalmi rend a 381-es főút Sátoraljaújhely-Cigánd közötti szakaszára terjed ki, ezen településeken található a „Korlátozott forgalmú övezet 12 tonna” kezdete, illetve vége. Az új zónához kapcsolódóan szintén „Korlátozott forgalmú övezet 12 tonna”, „kivéve célforgalom” szabályozás lép életbe a Sárospatak-Alsóberecki, valamint a Bodroghalom-Tiszakarád összekötő út teljes hosszán. Ezzel az intézkedéssel kívánják biztosítani, hogy azon járművek, amelyeknek a zónán belül van úti céljuk, egyéb engedély nélkül behajthassanak a kijelölt zónába – jelentette ki dr. Hörcsik Richárd.

Mint már több alkalommal is foglalkoztunk vele, a Bodrogköz útjai az utóbbi másfél évtizedben szinte teljesen tönkrementek, aminek legfőbb oka a napi több százra tehető napi kamionforgalom. Az útfelújítások elkezdődtek, de ahhoz, hogy ezek hosszabb távon is megfelelő minőségűek maradjanak, korlátozni kell az eddig is javarészt illegális nehézgépjármű forgalmat. Néhány hónapja Cigándon gyűltek össze a polgármesterek és szakemberek, ahol véglegesítették a hétvégén életbe lépő teendőket. A korlátozás betartását az ott elhangzottak szerint a rendőrség kiemelten ellenőrizni fogja.