Az Európai Unió az azonosítási rendszerek szigorúbb szabályozását vezette be, amelynek a hagyományos Ügyfélkapu már nem felel meg – tájékoztatta a boon.hu-t a Digitális Magyarország Ügynökség. Az Ügyfélkapu+ és a DÁP nemcsak megfelel ezeknek a szabványoknak, hanem számos területen – például kiberbiztonságban és egyszerűségben – felül is múlja elődjét. Arról, hogy az Ügyfélkapu megszűnik, már korábbi cikkünkben is beszámoltunk.

Az Ügyfélkapu automatikusan felkínálja az Ügyfélkapu+ regisztráció lehetőségét. Érdemes minél hamarabb elvégezni a regisztrációt

Fotó: Gárdonyi Edina

Online ügyintézés az Ügyfélkapu megszűnése után

Az Ügyfélkapu megszűnése után két opció marad az online hivatali ügyek intézésére. Az egyik az Ügyfélkapu+, ami egy kétfaktoros hitelesítést alkalmazó rendszer. Használatához a felhasználónév és jelszó mellett egy mobilalkalmazás által generált kód is szükséges a belépéshez. Ha valaki belép az Ügyfélkapuba, a rendszer automatikusan felkínálja az Ügyfélkapu+ regisztráció lehetőségét, és végigvezeti a felhasználót a lépéseken.

Amennyiben van Ügyfélkapunk, minél hamarabb, de legkésőbb 2025. január 15-ig regisztráljunk az Ügyfélkapu+ rendszerére, hogy biztosítsuk az online ügyintézés folytonosságát.

Hogyan regisztráljunk az Ügyfélkapu+ felületére?

A néhány perc alatt elvégezhető művelethez szüksége egy létező, már használatban lévő Ügyfélkapu-regisztráció, ahová felhasználónévvel és jelszóval szoktunk belépni.

Szükségünk van egy okoseszközre, telefonra vagy tabletre, amellyel applikációt tudunk letölteni.

Az okoseszközre le kell töltenünk egy hitelesítő alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az AppStore-ból. Erre a feladatra a legnépszerűbb a Google Authenticator nevű alkalmazás.

Authenticator app? Mit jelent a kétlépcsős azonosítás?

A kétfaktoros hitelesítéssel már nagy eséllyel találkoztunk máshol is, például amikor egy-egy online fizetést, tranzakciót kell a mobilbankunk segítségével megerősíteni. Az Ügyfélkapu+ használatakor, belépéskor a telefonunkra kapunk egy kódot, ezt a számot kell majd a bejelentkező felületen beírni.

Digitális állampolgárok is lehetünk

Az online hivatalos ügyek intézésére létrejött egy új alkalmazás, ez a Digitális Állampolgárság Program (DÁP). Az innovatív mobilalkalmazás, az ügyintézést még egyszerűbbé teszi. A DÁP alkalmazásban nincs szükség felhasználónév és jelszó használatára, az azonosítás a telefonos applikáción keresztül történik. A rendszer folyamatosan bővülő funkcióival számos élethelyzethez –például gyermekvállalás, költözés, autóvásárlás – kapcsolódó ügyintézési lehetőséget biztosít.

Azok számára, akik az egyszerűbb megoldásokat részesítik előnyben, a DÁP mobilalkalmazás ideális választás.