Nemzetközi tűz- és katasztrófavédelmi konferenciát, valamint gyakorlatot tartottak Sárospatakon pénteken és szombaton. Az úgynevezett Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alap keretében megvalósuló PREVCOM projekt célja a határon átnyúló társadalmi kohézió, valamint partnerség erősítése a tűz- és katasztrófavédelem területén – közölte a sajtóval Varga András tűzoltó alezredes a rendező szervezet elnöke. A projekt vezető partnere, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzoltó Szövetség együttműködő partnereivel: a tornai, restei és makranci önkéntes tűzoltószervezetekkel együttműködve bonyolította le a részben a lakosság számára is nyitott rendezvényt. Szombaton, a Rákóczi-vár szomszédságában, a Vízikapunál tartották meg bemutatóikat a hazai és szlovákiai önkéntes tűzoltó egységek Kovács Sándor nyugállományú tűzoltó alezredes szakértő magyarázatával kísérve.

Egyebek mellett képet kaphattak az érdeklődők arról, hogyan hat a tűzre a nyílászárók kinyitása, vagy bezárása, emellett arról is, hogy mi fogadja a tűzoltókat akkor, amikor egy 3-700, vagy akár ezer Celsius fokos hővel égő lakás oltásához kivonulnak. Ezzel együtt megismertették a jelenlévőket a tűzoltás menetével is, majd később oltottak tálcatüzet is, sőt szó esett a „csendes gyilkos,” vagyis a szén-monoxid veszélyeiről. Az önkéntesek azt is megmutatták, hogyan történik a mentés egy olyan járműből, amelyre fa dőlt.