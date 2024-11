A mályi tündérkert, azaz a Tavak Kapuja Park, Mályiban a Polgármesteri Hivatal előtti téren lesz kialakítva. Itt régebben két épület állt egy kis bolt és egy kocsma, ezeket lebontották és így egy egybefüggő területet lehetett kialakítani az épület előtt. „Mályinak sajnos nem volt eddig méltó településközpontja. Az lenne a cél, hogy az emberek itt közösségi életet élhessenek, összejöhessenek, találkozhassanak, Mályinak végre legyen egy úgynevezett szívcsakrája." - mondta el kérdésünkre Viszokai István a település polgármestere.

A Mályiban található tündérkert, a Tavak Kapuja Park terve

Tündérkert és a tavak kapuja egyben

„Látványos elemeket szeretnénk a parkban használni. Az alapötlet az, hogy a Mályi közigazgatási területén lévő tavaknak a Mályi-tónak, a Középső-tónak és az Öreg-tónak, az élethű kicsinyített mását valósítsuk meg. A legnagyobb tavon például egy kis tutajjal át lehet majd menni. Szökőkutat is terveztünk. A tavakat patakok kötik majd össze, amelyben egy zárt rendszerű keringető szivattyú fogja a vizet forgatni, ennek köszönhetően a víz állandóan frissülni fog." - ismerteti a terveket a polgármester

Havonta egy rendezvény biztos lesz itt

A parkban pihenőkkel, okos paddal várják majd a vendégeket. Szeretnének havonta egyszer gasztronómiai programokat is szervezni, amelyre az ország minden régiójából várják majd a vendégeket. Létrehoznak egy úgynevezett máglyarakó helyet is, ahol ezek a közösségi rendezvények megvalósíthatóak lesznek.

Nemcsak a Mályiban lakóknak készül

„A közterület és a park szempontjából is fontos, hogy vonzó legyen az emberek számára ezért cél, hogy ne csak a mályi lakosok hanem az ide látogató turisták is használják. Mivel a 3-as főút mellett helyezkedik el közvetlenül, sokan látják majd. Hetente több tízezer autó megy át a településen illetve a kerékpárút is itt halad el. A park átadása előreláthatólag márciusban várható." - teszi hozzá a polgármester.