„A hetvenes évek közepén történt, hogy apukám megvette Karády Katalin lemezét, akit addig nem lehetett hallgatni, sem megnézni a moziban, ugyanis pár évtizedig be volt tiltva. Apukám imádta a mély, búgó hangját, anyukám nem nagyon örült, hogy ez a végzet asszonya beköltözött hozzánk, de azért hagyta. Így ismertem meg én is ezeket a dalokat. Elkezdtem énekelni a fürdőszobában, elkezdtem „búgni”, törülközőt csatoltam a hajamra, hogy hosszabbnak tűnjön, és úgy éreztem, ez a végzet asszonya jelenség bennem is megvan. Aztán eltelt huszonöt év, és Bacsó Péter felhívott, hogy szeretné, ha elmennék a Hamvadó cigarettavég című film szereplőválogatására… Véletlen ez? Szerencse? Valami több? És most itt állok újra e csodás dalok bűvöletébe bújva…”