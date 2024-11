Országos kampány kellene a fiatalok dohányzása ellen

Krajczár Dezső teljesen elítéli és betiltaná, hogy a 18 év alattiak dohányozzanak, mert ez rettentő egészségtelen:

Nem véletlenül mondják, hogy a dohányzás káros az egészségre. Én nem dohányzom. Egyszer kipróbáltam gyermekkoromban, és azonnal undor fogott el a cigarettától. Abszolút nem hiányzott az életemből, ahogyan az alkohol sem, én boldog vagyok ezek nélkül is

Dezső szerint nem azért dohányoznak a tizenévesek, mert nekik ez nagyon jó, hanem azért, mert a többiektől, az osztálytársaiktól és a barátaiktól ezt látják. Szerintük a dohányzás menőnek számít. A férfi szerint ezt a jelenséget csak országos kampány állíthatná meg. Egészségügyi kampányt kellene indítani az iskolákban, a szórakozóhelyeken, akár dohányboltok előtt. A tévében és az az interneten olyan reklámokat lehetne adni, hogy a 18 év alattiak ne dohányozzanak, és megértsék ennek káros jellegét. A szülőknek is jobban kellene ezt akadályozni, mert a gyermekek esetében Krajczár Dezső szerint otthon dől el minden. Az ő esetében is így dőlt el, melyik úton indul. Az ő gyermeke is belement, de apaként kivette ebből az ördögi körből, és megvilágította számára, miért nem szabad ezt csinálni.

„A tüdőosztály 14 éves betegekkel van tele”

Krajczár Dezsőné szerint az e-cigaretta is nagyon egészségtelen, mert rátapad a tüdőre, mert glicerinolajból van, és nem ürül ki a tüdőből, benne marad a szervezetben. Így jogosnak tartja a dohánybolt büntetések bevezetését.

A lányomat két éve tüdővel műtötték. A kórház tüdőosztály nem idősekkel, nem ötven éves tüdőbetegekkel volt tele, hanem fiatalokkal. 14 évestől egészen 34 évesekig, ami siralmas. Ezt a hagyományos cigarettának és az e-cigarettának köszönhetjük.

Egyetlen 70 éves bácsit látott a tüdőosztályon, mondta, akinek a műtéten kivették a fél tüdejét, de őt már másnap hazaengedték, a saját lábán ment el. A dohányzó fiatalok sokkal rosszabb állapotban voltak, siralmas látványt nyújtottak. A hölgy szerint a dohányzással, a kiskorúaknak való eladással az a baj, hogy mindig is nagy „biznisz” volt, akárcsak az olaj és a fegyver, sosem fogják beszüntetni. Csak az a baj, hogy a dohányzás, a kávé és az energiaital szétszedi a fiatalokat és egyre több fiatalnak van baja a májával, emésztési problémái vannak ezektől”- tette hozzá Krajczár Dezsőné.