A közösségi oldalon futótűzként terjed a hír, hogy megfordították a Miskolcon, a Kiss Ernő utcán elhelyezett traffiboxot, amely így most a másik irányba méri a közlekedő autósokat. Korábban, ahogy arról többször is írtunk, gondosan választotta ki a miskolci önkormányzat és a rendőrség a fix sebességmérő helyét, és így esett a választás a déli-tehermentesítő ezen szakaszára, ahol rendszeres volt a gyorshajtás, illetve a közelben lévő gyalogátkelőhelyen nagyon nehezen kaptak a gyalogosok az elsőbbséget az áthaladáshoz, valamint balesetek is előfordultak.

Nem először fordul elő

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságon afelől érdeklődtünk, hogy volt-e konkrét oka a traffibox megfordításának, valamint, hogy milyen az eddigi tapasztalat a fix sebességmérőről ezen a helyszínen. De azt is megkérdeztük, hogy jelenleg vármegyénkben hány trafibox található és van-e még tervben ilyen eszközök kihelyezése?

A főkapitányság kommunikációs osztályáról azt a tájékoztatást kaptuk, hogy munkatársaik valóban megfordították a Miskolcon, a Kiss Ernő utcán elhelyezett traffiboxot, ez pedig nem újdonság, ugyanis az eszköz kihelyezése óta már több alkalommal megtörtént.

„Ezzel a lehetőséggel tágítjuk azt a szakaszt, ahol a készülékkel a járművek sebességét mérjük. A box telepítése előtti évben két halálos baleset is történt ezen a szakaszon, azóta viszont egy sem. Az idén három olyan baleset volt a Kiss Ernő utcában, mely során személyi sérülés történt” – tudatták portálunkkal.

Ennyi traffibox van a vármegyében

„A vármegyénk illetékességi területén jelenleg négy darab traffibox van kihelyezve, és továbbiak telepítését is tervezzük tekintettel arra, hogy ezen intézkedések nagymértékben hozzájárulnak a közlekedési szabályok betartásához, és ez által a balesetek csökkentéséhez. Ezen célok elérését az önkormányzatok is támogatják, akik részéről szintén fokozott érdeklődés mutatkozik a traffiboxok kihelyezése iránt” – tették hozzá.