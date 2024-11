Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

"A versengés elégséges alapszükséglete a fejlődésnek - vélekedett a polgármester. - A közös célok egy irányba állítanak minket. Egy asztalnál ülünk mindannyian és egy biztos, hogy ez az asztal ugyanaz még akkor is, ha a körülötte ülők időnként cserélődnek."

A TOP 100 vállalkozókhoz fordulva Tóth-Szántai József a következőket mondta:

Az önök tevékenysége minket is kötelez, hogy a város is méltó legyen ehhez a tevékenységhez.

Magasra tették a lécet

"Jó érzés olyan emberek között lenni, akik magasra teszik a lécet és azt meg is ugorják: pont ezért a TOP 100 tagjai. Vállalkozónak lenni nem egyszerű, de ezt önök pontosan tudják - mondta Csákó Attila, az Észak-Magyarország és a boon.hu főszerkesztője. - Akkor dőlhetnek csak hátra, akkor is csak egy lélegzetvételnyi időre, ha megérkezett az alapanyag, a gyártás jól halad, pozitív a mérleg, az embereiknek elutalták a bért és az adó be van fizetve.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Idézte Warren Buffett amerikai nagyvállalkozót, aki azt mondta: „Az üzleti életben csak a visszapillantóban láthatsz jól, a szélvédőn előre szinte soha...”

Szerencsére a gazdasági helyzet ma már nem annyira sötét, hiszen a vármegyék versenyében Borsod-Abaúj-Zemplén a középmezőnybe tornászta fel magát, egyes mutatókban, mint például az egy főre jutó ipari termelésben pedig az élmezőnybe tartozik.

"Szokták mondani, hogy „Sorsod, Borsod”. Vannak, akik ezt negatívként mondják, szerintem pozitív kifejezés. Mert aki ide született, vagy az élet szele idefújta, és megérzi, mit is jelent a kifejezés: borsodinak, abaújinak, vagy zempléniek lenni, az boldog és büszke lehet!"