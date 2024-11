Nehogy már Brüsszel parancsoljon nekünk! A miskolci nyugdíjasok és a a magyar nyugdíjasok is megérdemlik ezt a segítséget. Én reménykedem benne, hogy meg is fogjuk kapni. Úgy gondolom, Orbán Viktor magyar miniszterelnök kiáll majd a magyar nyugdíjasok védelme mellett, megvédi majd a magyar érdekeket Brüsszelben. Én visszaküldtem a nemzeti konzultációs kérdőívet is, és mindenben a kormány mellette állok.