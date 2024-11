Itt a tél és habár hó még nem esett, a párás, ködös, fagyos idő már beköszöntött. Mint minden évben, ebben az időszakban mindenki nekiindul átszereltetni nyári abroncsait téligumira.

Téligumi csere

Fotó: Vajda János

Miért fontos a téligumi?

Fontos észben tartani, hogy amikor autóval közlekedünk, négy tenyérnyi nagyságú felületen múlik az életünk. Ez alatt a négy abroncsot értjük, nem mindegy tehát hogy évszaknak megfelelővel szereljük fel gépjárművünket. A nyárigumi a hidegben megkeményedik, elveszíti rugalmasságát, így nem biztosít megfelelő tapadást és irányíthatóságot, a bordázata sem megfelelő ennek az évszaknak. Ezzel szemben a téligumi direkt ilyen viszonyoknak megfelelően van tervezve, speciális mintázata és anyagösszetétele fokozott tapadást biztosít, csökkenti a megcsúszás, kisodródás, vízen csúszás kockázatát. Fontos azonban azt is megemlíteni, hogy nemcsak autónkat, hanem önmagunkat is érdemes felkészíteni a téli vezetésre. Tartsuk szem előtt, hogy mindig legyünk észnél, lassan, nyugodtan, előrelátóan közlekedjünk, így megóvva saját és körülöttünk lévők biztonságát, ismerjük magunkat mint sofőrt, annak megfelelően igyekezzünk megválasztani a sebességet, de lehetőség szerint még az útvonalat is!

Még mindig nagy a sor:

November közepén járunk, de sokan még mindig kénytelenek nyárigumival járni, ugyanis időpontot szinte lehetetlen foglalni a gumiszerelő műhelyeknél a hihetetlen mennyiségű autóáradat miatt. Van, aki már harmadik hete próbálkozik, mégsem került még sorra. Ujj Gergely nap mint nap ingázik Szikszó és Miskolc között munkába és haza. „Én már a harmadik szombaton próbálkoztam múlt héten. Ezen a napon csak délig dolgoznak a műhelyben ahová hordom az autót, de hiába mentem oda délelőtt 8-9 órakor, már akkor annyian voltak, hogy nem fértem be a sorba. Azt mondták hétköznap érdemesebb menni, mert olyankor kevesebben vannak, de mivel a hétköznapi nyitvatartásuk ideje alatt én is dolgozom, még nem sikerült lecseréltetnem a gumikat.”-mondta.

Kötelező a használata?

Magyarországon a téligumi használata akármilyen meglepő, nem kötelező, de mondanunk sem kell, hogy erősen ajánlott, hiszen pontos adatokat ugyan hazánkban lehetetlen előásni, de bizonyosan rengeteg baleset, káreset köthető a hanyag sofőrökhöz, akik elmulasztják annak használatát.