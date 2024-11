Ezek a falak sok ózdi sikerről tudnának mesélni. A tekesport évtizedeken keresztül meghatározó eredményeket ért el hazai, olykor nemzetközi szinten is. A kohászat működése alatt a férfi és a női szakág is rendkívül eredményes volt, később a hölgyek az NB I.-ben negyedik helyen végeztek, a férfiak pedig bő egy évtizeddel ezelőtt még a nemzetközi porondon is szerepeltek. A stadion tekecsarnoka tehát sokak életében fontos szerepet töltött be. A pályákat évekkel ezelőtt modernizálták, most pedig a csarnok egyéb részein zajlik a felújítás. A fenntartó Ózdi Sport - és Élmény Központ ezekben a hetekben önerőből végzi a munkát.

A tekecsarnok felújítása szakaszosan halad

Van még munka

A kivitelezés jelenleg is gőzerővel halad, a befejezést még ebben az évben, december közepén tervezik. Az előttünk álló hetekben az ÓSÉK dolgozóinak bőven lesz még feladata.

- A tekecsarnok környéke egy uniós pályázatnak köszönhetően teljes mértékben megújult, mi pedig ezt a több évtizede a sport szolgálatában álló épületet tesszük rendbe - mondta érdeklődésünkre Nagy-Mengyi Péter, az Ózdi Sport - és Élmény Központ igazgatója. - Nagyon ráfér már, hiszen kisebb munkálatoktól eltekintve nagyobb felújítás hosszú évtizedek óta nem történt. Azzal kezdtünk, hogy a keletkezett repedéseket kijavítottuk, ezután pedig a vízelvezető ereszeket cseréltük ki. A nyílászárókat is átalakítottuk, újakat építettünk be, amivel az energiahatékonyságot igyekszünk növelni.

Sárga külső szín

Ugyanezt a célt szolgálja a belső magasság csökkentése, amit álmennyezet készítésével oldottak meg a csarnokban. A nézőteret jelentő régi dobogók eltűntek, új bútorokat hoznak a helyére, bent pedig négysávos pálya mellett rendezvénytermet alakítanak ki. A külső festés is megtörtént, a munkálatos első ütemével december közepére végeznek a cég munkatársai.

Tekecsarnok: Folytatás januárban

- Jövőre folytatni szeretnénk, hiszen aprólékosan tudunk csak haladni - folytatta Nagy-Mengyi Péter. - Tervben van még a vizesblokk felújítása és a világítás fejlesztése is. Az új bútorok is megérkeztek, nyolc asztal és ötven szék fog új, modernebb hangulatot teremteni a belső térnek. Van még bőven dolgunk, de örülök neki, hogy az eddigi terveinket meg tudtuk valósítani.