Ha egy oktatási intézmény hároméves kortól tizennyolc éves korig végig tudja kísérni egy gyermek életét, az több szempontból is hálás feladat. Hálás, mert a csillogó szemű óvodás érdeklődéstől a felnőttkor küszöbéig adhat tudást, élményt, támogatást. Fokonként építheti a nagybetűs életbe vezető lépcsőt, és azon kísérheti diákjait lépésről lépésre, tudatosan építkezve, biztonságot nyújtva. Hálás, mert a közös munka sikerének visszaigazolása örömteli, legyen az egy jó felelet, egy szép rajz, egy kiemelkedő versenyeredmény, egy sikeres felvételi vizsga vagy éppen egy színvonalas előadásokból álló gálaest. Míg szép rajzokkal, hibátlan feleletekkel és nagyszerű versenyeredményekkel nap mint nap találkoznak, iskolai gála egyszer van egy tanévben.

Harmincegy előadáson keresztül mutatták be a kossuthos diákok és óvodások a tehetségüket a miskolci Művészetek Háza színpadán. Változatos műfajokban készültek: versek, énekek, táncok váltották egymást, de volt kézjáték, gitárszóló, és a diákszínpad is a tőle megszokott, magas minőségű előadással lepte meg a közönséget. Idén nemcsak a tanulók, hanem a szüleik is aktív részesei voltak a gálának, anya-fia és apa-lánya párosok perdültek táncra a színpadon. Hallhatták az óvó néni szépen csengő hangját, és iskolalelkészük szóban és dalban elmondott üzenetei is meghitt pillanatokat varázsoltak.