Gasztronómia a fókuszban:

Nemcsak a helyszín, hanem a témája is mindig más, most a gasztronómia, aminek tekintetében nemcsak a főzőcskézésre kell gondolni, hanem egy „falatnyi” múzeumra, hiszen az idei Múzeumok Őszi Fesztiváljának célja az, hogy a folyamatosan alakuló és az elmúlt években forradalmi átalakulásokat megélő gasztronómiai kultúra kerüljön a figyelem középpontjába. Az országos programsorozat keretein belül azt kérték az intézményektől, hogy könnyen fogyasztható módon mutassák be a témához kapcsolódó műtárgyaikat, gyűjteményeiket, kutatási eredményeiket, múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai fejlesztéseiket. A mostani témához kapcsolódva különös figyelmet szenteltek az egészséges életmód és fenntarthatóság gasztronómiai tudásának, múzeumi népszerűsítésének. Ebben a hat hétben a „Falatnyi múzeum” a programtematika, ami gasztronómiatörténetről, gasztronómiaelméletről szól.