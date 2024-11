Közzétették a borászati és turisztikai szakemberek által összeállított idei World’s Best Vineyards listát. Szepsy Pincészet: a legszűkebb elitbe sikerült immár másodszor bekerülnie egy magyar borászatnak – adta hírül a vince.hu.

Ifj. Szepsy István és Szepsy István. A Szepsy Pincészet 2022-ben megkapta a Golden Vines Best Fine Wine Producer in Europe díjat, azaz Európa legjobb pincészetének választották

Fotó: MW

Ahogy minden évben, www.worldsbestvineyards.com 2024-ben is közzétette a világ 100 legjobb borászatának listáját. A World’s Best Vineyards díjat az angol William Reed médiavállalat alapította 2019-ben. A Földet huszonkét régióra osztva, harminchat megbízott szakembertől hétpontos listát kérnek, ami alapján kialakítják a száz legjobbnak tartott borászat sorrendjét. A 100 legjobb borászat kiválasztásában közel 800 szakember működik közre, köztük Master of Wine-ok, sommelier-k, borszakírók, borkereskedők.

Magyar borászat először 2021-ben került fel a listára. A tokaji Szepsy Pincészet akkor a 62. helyen debütált. 2022-ben a szakemberek értékelése alapján nem került be magyar a legjobb 100 közé. 2023-ban viszont kettő is, ráadásul mindketten a mezőny első felében végeztek. Az immár duplázó Szepsy Pincészet a 35., a szintén tokaji Disznókő pedig a 45. helyet szerezte meg.

Szepsy Pincészet: újra

A 2024-es év hasonlóan jól sikerült a magyar borászatoknak. Az október végén közzétett második ötvenben a tokaji Disznőkő Szőlőbirtok és Pincészet a 67. lett a borászatok listáján, és a november 4-én nyilvánosságra hozott első 50 helyezett között egyaránt találunk megint magyar borászatot. A legnagyobb dicsőséget 2024-ben is a tokaji Szepsy Pincészet hozta Magyarországnak. A Mád településén működő pincészet a 43. helyet szerezte meg. Olyan nagy neveket sikerült megelőznie, mint a champagne-i Maison Pommery (47. hely), a portói borairól ismert Graham’s Port Lodge (52. hely), vagy éppen az új-zélandi Cloudy Bay (68. hely).