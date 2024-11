Az emléklap, a virágcsokor és az ajándék átadása után a polgármester és az önkormányzati képviselő beszélgetett az 1924. november 1-jén született Erzsike nénivel, aki örömmel idézte fel generációkat átívelő életét. Megtudtuk tőle: Petneházán született, Miskolcon nőtt fel, és iskolái elvégzése után egyetlen munkahelyen, a Zöldértnél dolgozott.

Negyvenhárom évesen ment férjhez és akkoriban a munka mellett sokat jártak kirándulni, színházba, horgászni. Közös gyermekük nem született, ám néhai férje előző házasságából született két gyerekével és unokáival nagy szeretetben vannak.

Örömmel mondta, hogy a családja mellett a régi kollégái közül is van, aki még most is látogatja. A mai napig olvas és az újságból is tájékozódik, a televízióban pedig sokféle műsort szeret. Az ünnepelt arra a kérdésre, hogy „mi a hosszú élet titka?” azt válaszolta: „Ez a Jóisten ajándéka!”