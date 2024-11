Fotó: Bódisz Attila

Jeles kutatók

A képviselő tájékoztatása szerint az alakuló ülést a város egyik legpatinásabb klubjában, a The Royal Scots Clubban szervezték meg, ahová meghívást kaptak a skóciai tudományos élet azon kiválóságai, akiknek volt valamilyen magyarországi kapcsolata vagy kötődése. Egyebek mellett oktatói vagy kutatói munkájuk során kapcsolatba kerültek magyar egyetemekkel, professzorokkal, diákokkal. Van köztük teológus, történész, fizikus, kutató orvos, néprajzkutató, csillagász, zenetudós, társadalomtudós és több más szakmaterület ismert szakértői – sorolta a honatya. Hasonlóan ehhez, a magyar tudományos életből is olyan személyiségeket hívtak meg, akiknek skót kapcsolódásuk volt vagy van ma is. Dr. Hörcsik Richárd beszámolója szerint az alakuló ülésen dr. Kálmán László főkonzul kiemelte a társaság történelmi szerepét a skót-magyar kapcsolatok terén.

Dr. Kovács Ábrahám, mint az est szervezője vezette az ülést. Elsőként a skót tudományos élet elismert professzora, Ian Torrance szólt a magyar kapcsolatairól. Majd ezután dr. Hörcsik Richárd professzor tartotta meg a társaság történelmi alapjait is bemutató előadását „A skót hatások jelentősége a magyar kálvinizmus 19. századi történetében” címmel. Mindezek mellett bemutatkozott a jelenlévő több tucat résztvevő is. A különböző tudományágak képviselői szinte mindegyikük elismerően szólt a magyar tudományos és egyetemi élet magas színvonaláról, azokról a kapcsolódási pontokról, amik összekötik őket Magyarországgal. Hasonlóan a magyar részvevők is szóltak a skót egyetemi-tudományos kapcsolataikról.

Fotó: Bódisz Attila

Együttműködési lehetőségek

Ezután a tudósok megvitatták annak lehetőségét, hogy a társaság milyen szakmai, kulturális és társadalomtudományi területeken tud együtt munkálkodni a két nemzet javára. Kifejezték azon szándékukat, hogy egyfajta katalizátorként kívánnak közreműködni a két ország tudományos kapcsolataiban. Ezért az alapító tagok szeretnék kibővíteni a társaság létszámát, megszólítani a skót és a magyar tudományos élet további kiválóságait. Az alapítótagok végül elhatározták, hogy évente legalább egy alkalommal Edinburghban közgyűlést tartanak, egy előadás megtartásával – mint a mostani alakuló ülésen történt – emlékezetessé tenni a találkozót – közölte dr. Hörcsik Richárd.