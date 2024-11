A Sinkovits Imre Emlékezete díj idei nyertesei

Kubik Anna, Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművésznő, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze az idei díjazottak egyike. Művészi pályafutása során a magyar színházi élet egyik legkiemelkedőbb alakjává vált, és mindig hű maradt ahhoz az értékrendhez, amely Sinkovits Imre szellemiségét is fémjelezte. Kubik Anna tehetsége és elhivatottsága révén a magyar színházi világ megkerülhetetlen szereplője, akinek művészete időtálló értéket képvisel, és generációkat köt össze.

Díjat kapott továbbá Hajdu Imre, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei író és újságíró, aki több mint öt évtizedes pályafutása során nem csupán a magyar irodalmi élet, hanem a borászat területén is jelentős nyomot hagyott. Hajdu Imre, aki a Bogácsért Életmű Díj kitüntetettje, valamint a Magyar Kultúra Lovagja címmel is büszkélkedhet, közel ötven könyv szerzője. Újságíróként hosszú éveket töltött el a szakmában. Emellett mélyen elkötelezett a borászat iránt is, nemcsak összegyűjtötte a tájegység költőinek borverseit, hanem a bogácsi és bükkaljai borok védelmét is szívügyének tekinti. A Szent Márton Borrend, amely 1996-ban alakult, részben az ő gondolati támogatásával jött létre. Hajdu Imre egy másik jelentős kulturális kezdeményezése a Bogácsi Színészliget, ahol a Magyar Teátristák Keresztjének felállítását is szorgalmazta.