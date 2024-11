Sárospatakon tartja idei őszi közművelődési konferenciáját a Kulturális Központok Országos Szövetsége. A szerdai megnyitón dr. Farkas Szabolcs, a vendéglátó város polgármestere méltatta a közművelődési dolgozók áldozatos munkáját, amelyet a minőségi kultúraközvetítés terén végeznek.

A konferencia résztvevői Sárospatakon

Fotó: BSZA

Elmondta azt is, hogy jól döntöttek, amikor helyszínként Sárospatakot választották, hiszen igen komoly kulturális gyökerekkel és intézményrendszerrel rendelkezik. Arról is szólt, hogy megkezdődött Sárospatak és a térség kulturális életének összehangolása. Ennek a munkának részesei a környékbeli települések és a Tokaj-Hegyalja Egyetem is - mondta.

Az utánpótlásnevelés a cél

Szente Béla, a Kulturális Központok Országos Szövetségének elnöke elmondta: szervezetük a jelentősebb közművelődési központokat tömöríti, mintegy hetven tagintézménnyel. Országos konferenciájukat évente egy-két alkalommal rendezik meg, a szakmai szervezet 1997-es fennállása óta már harmadik alkalommal ad ennek helyet Sárospatak. Mostani kétnapos programjuk során egyrészt megismerkednek a helyi sajátosságokkal, másrészt szakmai témák is terítékre kerülnek. Elmondta, hosszú idő után 6-7 éve képeznek újra nagyobb számban közművelődési szakembereket az egyetemek, de az alacsony bérek miatt nehéz a végzett fiatalokat a pályán is tartani.

Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere

Fotó: BSZA

Sajószegi Gábor, a rendezvénynek helyet adó A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója arról beszélt, hogy 2022-re újult meg teljesen intézményük Makovecz Imre által tervezett épülete.