Szerda hajnalban, november 13-án óriási robbanás rázta fel a perecesi Erdősor utca lakóit. Ezt a katasztrófát vélhetően gázszivárgás okozta. Többen is erre a robajra ébredtek, eleinte nem tudták mi történhetett, később értesültek a történtekről apránként. Minden esetre nagyon megijedtek. Volt aki az utcán parkoló autóját féltette, volt aki azt hitte csak rosszat álmodott.

A gázrobbanás másnapja

Fotó: Borbély Gergely

A robbanástól elment az áram is

A detonáció akkora erejű volt, hogy a szomszéd épületeket is jelentősen megrongálta és áramkimaradást is okozott, a törmelék beterítette az autóutat, de még a házakkal szemben lévő erdős részt is. A robbanás érintette az áramszolgáltatást is és mivel hajnalban még sötét volt, ez még félelmetesebbé tette a helyzetet. Szerencsére viszont hamar értesíteni tudták a hatóságokat, időben elkezdődött a mentés, a környezet helyreállítása.

Sérültek

A detonáció során keletkezett romok alól három embert menekítettek ki, két nőt és egy gyermeket, őket jelenleg kórházban ápolják. A felrobbant ház tulajdonosa nem tartózkodott otthon amikor az eset történt.

Másnap

Ismét ellátogattunk a helyszínre, hogy megnézzük mi történt a katasztrófa óta, hogy néz ki most a környék. Az utcán, az úton már eltakarították a törmelékeket, így tisztán járható, útlezárás nincs. Érkezésünkkor nem sokan tartózkodtak a helyszínen, a pár ember aki ott volt, a törmelékek között igyekezett minél többet megtenni a haladás érdekében. Megkérdezésünkre azt válaszolták, a tegnapi mizéria után ma már nem szeretnének nyilatkozni senkinek, vélhetően próbálják a romok között megtalálni maradék értékeiket.

Közben a közösségi médiában próbálnak segítséget, adományokat kérni az érintett családnak, mint például különböző ruhadarabokat, ágyneműt, takarót, párnát, pelenkát és hasonlókat, továbbá élelmiszert is.