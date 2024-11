De mi is az a Skid-car? Az, ami a lehető legvalósághűbben szimulálja, hogy mi történik velünk vezetés közben, ha a jármű megcsúszik a jégen, vagy egy vízátfolyáson. Először is nem árt felkészülni. Nem szabad pánikba esni, pont ilyenkor kell a leginkább észnél lenni. Ezt különösen kihangsúlyozták a rendőrség pályáján pénteken. Ugyanis a vármegyei rendőr-főkapitányság a sajtó képviselőit hívta a különleges jármű kipróbálására, amely nem csak vicces, de bizony tanulságos is volt.

Skid-car a rendőrség gyakorlópályáján

Fotó: Gárdonyi Edina

Rengeteg autós felkészülése a télre abban merül ki, hogy ellenőrzi a fagyállót, a szélvédőmosót pedig télire cseréli, de szerencsére már elég kevesen vannak akik egyáltalán nem készülnek sehogy sem. Érdemes ugyanakkor nem csak az autót, hanem önmagunkat is ráhangolni a téli időszakban való közlekedésre, hiszen egész más útviszonyokkal találkozhatunk.

Amit nagyon fontos észben tartani az az, hogy gyakorlatilag négy, tenyérnyi felületen múlik az életünk. Ezt azért nagyon fontos kihangsúlyozni, mert sokan hanyag módon készítik fel autójukat a téli vezetésre, például van, aki képes nyári gumival nekivágni a jeges útnak. Ez nagyon veszélyes, ugyanis a nyári abroncsok nem fognak úgy viselkedni a hideg aszfalton, ahogy az a biztonságos közlekedéshez megfelelő lenne, elveszítik rugalmasságukat, romlik a menettulajdonságuk.