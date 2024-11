A MOL számára mindig is fontos volt a magyar sport és a kulturális értékek támogatása. Hiszünk abban, hogy minden tehetség számít, és egyetlen fiatal sem kallódhat el csak azért, mert nincs mögötte megfelelő háttér. Ezt a célt szolgálja az új focipálya is, amely a sport és közösségépítés mellett a fiatalok fejlődését, új barátságok születését és egy egészségesebb, összetartóbb jövőt is elősegíti