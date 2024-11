A zsidók egyébként is egy jóval zártabb csoportot alkottak. Ők kevésbé voltak lojálisak választott hazájukhoz, ennek ellenére a kezdetektől magyarnak vallották magukat, pedig sokaknak nem is magyar volt az anyanyelve. (Az első magyarul elhangzott zsidó hitszónoklatra csak 1896-ban került sor városunkban.) Ezért a zsidókat a statisztikák a kezdetektől fogva magyarnak tüntették fel.

Tragédiájuk máig feldolgozhatatlan. A náci Németország a magyar hatóságokkal együttműködve a miskolci zsidóság 90 százalékát elpusztította a második világháború alatt. A megyében a KSH adatai szerint 39 ezer zsidó élt. Ebből 1949-re mintegy 4 ezer túlélő maradt. A miskolci számok is megdöbbentőek: a majd’ 11 ezer zsidóból 1949-re körülbelül ezer maradt. És még közülük is sokan emigráltak a későbbiekben.

A miskolci görögkatolikus kisebbség tagjai több száz éven keresztül próbáltak egyházat alapítani, azonban különböző okok miatt nem sikerült. Végül 1912-ben épült meg a gyönyörű székesegyházuk a Búza téren. A görögkatolikus vallást főleg a ruszin kisebbség gyakorolta, a központjuk Görömbölyön volt, a mai Nagy-Miskolc területén.

A miskolci evangélikus egyház 1792-ben alakult meg hivatalosan. Ma is álló temploma 1797-ben épült, 1864-ben tornyot is kapott. Ez a vallás is meghatározó volt Miskolc történelmében.

Miért így néz ki Miskolc címere?

A címer álló, csücskös talpú pajzs, vörös mezejében Szent István király mellképe látható bíborruhában, aranyképekkel, hímzett koronázó palástban, fején a Szent Korona, a fejet arany fénykorong övezi. Jobbjában arany királyi jogar, baljában ezüstkeresztes arany országalma. A pajzsra helyezett, jobbra forduló koronás nyílt lovagi sisak dísze egy magyar hajdú, aranysújtásos kék dolmányban, oldalára kötött aranymarkolatú karddal. Jobbjában öt arany búzakalászt, baljában leveles arany szőlőfürtöt tart. A sisaktakarója jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. Az arany arabeszkekre helyezett pajzsot jobbról befelé forduló, vörös nyelvét kiöltő aranyoroszlán, balról szintén befelé forduló, vörös nyelvét kiöltő aranygriff tartja.

(nemzetijelkepek.hu – Miskolc címere)