„Nagyon fontos, hogy mi nem szeretjük, ha a gyerekek ágyhoz vannak kötve, még akkor sem, ha kemoterápiát kapnak. Ezért a most kapott gurulós állványokat például nagyon jól fogjuk, tudjuk használni. Ezeknek a segítségével az is megoldható, hogy a kisgyermek tudjon egy kicsit motorozni, úgy hogy az anyukája tolja mellette az infúziós állványt. Fontos, hogy ne erősítsük tovább bennük a betegségtudatot, hanem csinálják azt, amit eddig is csináltak, ezek az eszközök ehhez is hozzásegítik őket. Ezek mind olyan eszközök, amelyek nagyon jól fognak jönni, fogjuk tudni az összeset használni, a lehető legjobb helyre kerülnek” – tette hozzá az osztályvezető főorvos.