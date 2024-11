– Számos módosítást vezettünk be, melyek további színvonalemelést, izgalmasabb, ugyanakkor még objektívebb értékeléseket, versenyeredményeket eszközölnek – emelte ki a Quintessence pálinkaverseny kapcsán Takács László, aki számba vette a legfontosabbakat: – Megszűnik az előbírálati rendszer, mert a „Quintessence”-re történt nevezések minőségi javulása nem indokolja annak további fenntartását. A Quintessence ranglisták kiegészülnek az elmúlt öt évre vonatkozó összetett, több éves-, illetve a legjobb bérfőzdék ranglistájával. Külön értékelik a legjobb magán- és bérfőzetett párlatokat. A nyertes párlatok mellett a második és harmadik helyezett termékeket is kihirdetjük, díjazva lesznek, és plusz pontokat adnak az összetett versenyeredményekhez. Ez vonatkozik a legjobb kereskedelmi főzdére és a verseny legjobb pálinka választásra is. Előre pontosan meghatározott és meghirdetett kategóriagyőztes és champion győztes kategóriák lettek meghatározva, ezen belül fontos, hogy a szőlő három alkategóriára lett bontva: illatos-muskotályos, direkttermő és egyéb szőlő. Tizedik főkategóriaként bevezettük a minimum 3 évnél idősebb pálinkák/párlatok és az ópálinkák kategóriát. Az ide nevezett tételek egy része csak 2026-ban lesz lebírálva, addig lepecsételve megőrizzük, kiküszöbölve mindenféle manipuláció lehetőségét, biztosítva, hogy a nevezett tétel tényleg annyi évet tudhat maga mögött, mint amit mondott. A 2026. évi versenyen értékelésre kerülő minták nyertesei eredményes minősítést követően plusz pontokat kapnak a jövő évi összetett verseny eredményükhöz. Meghirdettük a magán és bérfőzetőknél az alma, kajszibarack, körte (benne sárga- és piros vilmoskörte is), meggy, szilva és szőlő kategóriákban a „Quintessence – ... fajta mester” címet. Ehhez az kell, hogy a nevező az adott kategóriában minimum 5 darab fajtatiszta pálinkával/párlattal nevezzen.

A jubileumi pálinkaverseny verseny következik

Fotó: OKE