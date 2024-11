Múzeumpedagógiai foglalkozással

A mesemondás mellett bábkészítés, végül bábozás is lesz. Az intézmény munkatársainak a kezdetektől fogva fontos törekvése, hogy a múzeum kiállításaival, programjaival ne csak az idősebb – emlékezni, nosztalgiázni kívánó – korosztályt szólítsa meg, hanem hogy a kiállítóhely a fiatalok színházi nevelésének is központja legyen. Így nagy hagyománya van a múzeumpedagógiai foglalkozásoknak: az állandó kiállításban megszólítják a gyerekeket is. Több múzeumpedagógiai kiadvány készült a fiatal korosztály számára, valamint útjára indították a színházi beavató meséket. E törekvés jegyében készültek most is a gyerekeknek. Óvodai csoportok és általános iskola alsó tagozatos osztályai jelentkezését várják az alábbi telefonszámon: 06 70 943 2916.