A korábbi években megszokott lámpasorok és látványelemek mellett egy újdonsággal is találkozhatnak a járókelők, hiszen egy nagy méretű, kivilágított gömbdíszt is telepítettek a városban, amelynek a belsejébe is be lehet menni. Már pénteken sokan kíváncsiak voltak rá, az ünnepi időszakban pedig egészen biztos, hogy még többen látogatnak majd el a település központi terére.



December 1-jén már az első adventi gyertyát is meggyújtják, amit több kulturális műsor előz meg Ózdon. Délután három és este hét óra között a szabadtéri színpadon fellép majd a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Ünnepi műsort ad az Ózdi Szívklub, valamint az Ózdi Városi Óvodák Mogyorósvölgyi Tagóvodája is. Az Újváros Téri Általános Iskola tanulói után a Gyöngyvirág Néptánc Egyesület tagjai foglalják el a színpadot, ezután pedig egy tűzzsonglőr bemutató következik.