Az utóbbi időben több érdekes tárgyat is otthagytak, elhagytak teljesen szokatlan helyeken, nyílt utcán, parkban, közterületeken. Így például Miskolc utcáin lehetett találkozni szobabiciklivel, hallal, vagy például a Népkertben egy formás fotellel. Otthagyott tárgyak nyomában.

Az ágak hűs árnyékában egyszer csak feltűnik egy hűtőszekrény. Otthagyott tárgyak az erdőben

Forrás: Északerdő Zrt.

Otthagyott tárgyak: ezek fordulnak elő

Nem ez azonban az első ilyen eset, korábban is előfordult, hogy ágymatrac állt néhány napig a Zsolcai kapuban egy falnak döntve. De nem csak egy városi utcán néz ki furcsán egy ágymatrac, hanem mondjuk az erdő közepén egy hűtőszekrény is kellőképpen meglepő, pedig erre is volt példa, ahogy arról akkor beszámoltunk. De vajon mi minden lehet még, ami egyáltalán nem odaillő, de előfordul a bükki erdőben mondjuk? Erről érdeklődtünk az Északerdő Zrt.-nél.

– „Különleges” tárgyakkal sajnos gyakran találkoznak az erdészek az erdőben. Az illegális hulladéklerakókon a kommunális hulladék mellett gyakran megtalálhatók háztartási készülékek (tévé, hűtő, mosógép, kávéfőző, stb.), bútorok (fotel, szekrény, heverő, stb.), illetve előfordulnak ezek részei, autóalkatrészek, különösen gyakori sajnos a használt gumiabroncsok erdőterületen elhelyezése – tájékoztatott megkeresésünkre Vereb István, az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. kommunikációs tanácsadója.

Illegális hulladék mázsaszám

Persze nem csak ez jelenti a problémát az erdőgazdálkodó számára, hanem a mindennapi szélmalomharc is az illegális hulladékelhelyezéssel.

„Az erdőterületen hagyott illegális hulladéklerakók felszámolása komoly gondot jelent a hazai erdőgazdálkodás számára. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. minden esztendőben több millió forintot kénytelen erre fordítani. Évente 100 köbmétert meghaladó mennyiségű hulladékot szállíttat el az erdészeti társaság az erdőkből. Ebben nincsenek benne a kisebb – esetenként néhány zsáknyi – hulladéklerakók felszámolásából, illetve az ökoturisztikai létesítményeknél elhelyezett kukák ürítéséből származó mennyiségek. Ezeket az ÉSZAKERDŐ munkatársai gyűjtik össze és szállítják el a társaság gépjárműivel” – tette hozzá Vereb István.