A sajtó képviselőit elsőként Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere köszöntötte, aki beszámolt az elmúlt időszak jelentős momentumairól:

Tóth-Szántai József polgármester valamint Matiscsák Éva és Hollósy András alpolgármesterek sajtóreggelin fogadták a média munkatársait. Ismertették többek között az őszi nagytakarítás eddigi rekord számait és kibővített területeit

Fotó: Mogyorósi Pipó Zsolt

Október 1-jén levelet írtam a kormány összes tagjának, minden miniszternek és a miniszterelnöknek, hogy ismertessem, hogyan képzeli el Miskolc az elkövetkező öt évet.

A polgármester tájékoztatta a kormányt a Bükk városa programról, és levelében hangsúlyozta:

Miskolc felkészült és várja a kormányzat részéről a kapcsolatot.

Eddig több miniszterrel is egyeztetett, legutóbb Pintér Sándor belügyminiszterrel tárgyalt, a következő hetekben további találkozókon vesz részt a város érdekében. Az elmúlt két hét nagyszabású akciója, az őszi nagytakarítás eddigi és várható történéseit is részletesen ismertették.

Az őszi nagytakarítás rekord számokat hozott már két hét alatt

Hollósy András alpolgármester – aki a városüzemeltetésért is felel – hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy hogyan tekintünk Miskolcra, a városra, ahol minőségi életet szeretnénk élni. Az intenzív őszi nagytakarítási programot 24 helyszínen kezdték meg. Elsőként a belváros és a főutca tisztítása kezdődött:

A főutca olyan kell, hogy legyen, mint régen a falvakban a tisztaszoba, ahol méltóképpen fogadhatjuk a vendégeket.

Két hét nagytakarítás eredményei számokban:

a fűnyírás és kaszálás területe meghaladta az egymillió négyzetmétert,

több mint 18 ezer virágot ültettek el,

több mint 600 graffitit és falfirkát távolítottak el,

több mint 150 ezer négyzetmétert takarítottak gépi sepréssel és egyéb eljárásokkal.

Feladatalapú helyett területalapú városüzemeltetés

Az alpolgármester kiemelte, hogy a takarítás során innovatív eszközöket is bevetettek. Az első napokban biohabbal tisztították a busz- és villamosmegállókat, melyeket 90 bar nyomással és 100 fokos hőmérsékleten mostak, így még a makacs olajfoltok is eltűntek. A következő hetekben további tisztítóeszközöket tesztelnek, hogy a városi környezetnek leginkább megfelelő gépeket találják meg. Felmerült a kérdés, hol voltak ezek az emberek és gépek eddig, mire az alpolgármester elmagyarázta: „Az eddigi feladatalapú városüzemeltetést megpróbáljuk átalakítani területalapúra. Így offenzív módon, 40-50 emberrel és munkagépekkel együtt haladunk a város különböző részein.” Hollósy András bejelentette, hogy az akciótervben meghatározott 24 helyszínt kibővítették további két területtel: a hejőcsabai városrész és a Vasgyár területén az Ógyár tér is kiemelt figyelmet kap az őszi nagytakarítás során.