Hat évvel ezelőtt költöztünk Dubicsányba, Éva néniékkel szembe és amikor kiszálltunk a kocsiból én rögtön mondtam a férjemnek, hogy ez a fa olyan gyönyörű, hogy ennek egyszer az ország fájának kell lenni. Nagyon hamar jóba lettünk Éva néniékkel és akkor kiderült, hogy nekik is egy régi dédelgetett álmuk volt ez. Arról is beszéltünk, hogy a nagyon szélsőséges időjárási viszonyok és a nagy széllel járó viharok miatt veszélyessé is válhat, hiszen ha kidől akkor a házakat is tönkre teheti. Lefotóztuk több irányból, a saját eszközeinket használva megpróbáltuk lemérni és beküldtük a pályázatot. 2023-ban sajnos nem mi nyertünk de idén a helyszíni szemle során is alkalmasnak találták, így megtörtént a fa kiválasztása.