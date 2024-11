Büszkék a fára

"Nagyon kis település vagyunk, ezért hihetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy az ezüstfenyőn keresztül egy kicsit megismer bennünket az ország - mondta el Fejes Ildikó, Dubicsány polgármestere. - 2023 októberében mértük le a fát, lefotóztuk és megírtam az e-mailt, most pedig büszke vagyok, hogy kiválasztották. Mi is ebben az utcában lakunk, így naponta láttam a fenyőt. A családomnak, az itt élőknek és az egész falunak nagyon fog hiányozni. Eddig is sokan csodájára jártak, de biztos vagyok benne, hogy a Kossuth térre még többen ellátogatnak majd, tehát az elgondolt jó célt sikerült elérnünk.