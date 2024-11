Magyarországon jogszabályok vonatkoznak arra, hogy melyek a legális önvédelmi eszközök és mi számít jogos önvédelemnek. Alapvetően kétféle kategóriáról beszélhetünk, az egyik a csak magánterületen, otthonvédelemre használhatóak, a másik pedig a közterületen is hordhatóak. A csak otthonvédelemre használható önvédelmi eszközök például a sokkoló, a vipera, a különböző kapszaicin tartalmú spray-k és a gumilövedékes fegyverek. Ezeket semmilyen módon nem hordhatjuk magunkkal az utcán, engedélyt sem lehet szerezni hozzájuk.

Az önvédelem egyik leghatásosabb eszköze. Fotó: onvedelmibolt.hu

Vannak azonban olyan önvédelmi eszközök is, amelyeket engedély nélkül otthon, vagy engedély megszerzésével közterületen is tarthatunk magunknál. Fontos megemlíteni, hogy az első és leginkább kézenfekvő önvédelmi eszközünk a saját felkészültségünk, illetve testi erőnk. Felkészültség alatt azt kell érteni, hogy biztonságtudatosan gondolkozunk, elsősorban megpróbáljuk elkerülni azt, hogy veszélyhelyzetbe kerüljünk, időben észleljük annak kockázatát. Amennyiben ezt nem tudjuk megtenni, a jogos védelmi helyzet szabályai szerint elháríthatjuk a támadást, a személyt a hatóságok kiérkezésig vissza is tarthatjuk. Ha viszont nem rendelkezünk kellő fölénnyel a támadónkkal szemben, akkor jöhetnek szóba azok az eszközök, amikkel akkor is meg tudjuk magunkat védeni, menekülési utat nyerni, hiszen az a legfontosabb, hogy a veszélyt elhárítsuk.

Önvédelem biztonságosan

Ilyenek például a gázspray-k. Ezeket Magyarországon 20 gramm alatti töltőtömegű kiszerelésben legálisan hordhatjuk magunknál - tudtuk meg Laskó Tamástól, a miskolci Nimród Vadász és Horgászbolt tulajdonosától. Elmondta azt is, hogy ennek hátránya annyi, hogy zárt térben vagy szélben nem előnyös a használata, mivel permetszerűen szórja ki a hatóanyagot, viszont előnye, hogy könnyen lehet vele célozni, és tömeg ellen is bevethető. A másik hasonló ilyen „szerszám” a paprikaspray, amit viszont nem tarthatunk magunknál az utcán, mivel kapszaicint tartalmaz, így erősebb és az egészségre is károsabb.

Legális marokfegyverek

Nagyon népszerűek manapság Magyarországon a gáz-riasztó fegyverek. Ennek két típusa van. Kaphatóak félautomata szekrénytáras pisztolyok, illetve revolverek, amik nem képesek szilárd lövedék kilövésére. Ezek kinézetükből adódóan, mivel általában az igazi másolatai, eleve elrettentő hatást érhetnek el a támadóval szemben, ugyanakkor nemcsak riasztó patron, hanem a gázspray-hez hasonlóan paprikatöltet kilövésére is alkalmas. Ezeket a jelenlegi jogszabályok szerint Magyarországon otthonra minden cselekvőképes felnőtt személy megvásárolhatja, közterületre való magunknál tartása esetén viszont engedélyköteles. A másik típus a gumilövedékes revolver. Erre ugyan kaphatunk ugyanúgy engedélyt mint a a másik típusra, viszont gumira tárazva nem lehet nálunk.