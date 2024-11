Az önkiszolgáló automaták használatáról és az ezekkel kapcsolatos csalásokról kérdeztük a miskolciakat egy nagy bevásárlóközpontban.

Sándor Anita szerint vannak csalások az önkiszolgáló automaták kapcsán, de úgy véli, a kamerák segítenek a csalók elkapásában.

Fotó: Édes Richárd

Önkiszolgáló automaták Miskolcon: vannak visszaélések

Sándor Anita a kereskedelemben dolgozik, az egyik nagy szupermarket cipőüzletében. Így számára nem bonyolult az önkiszolgáló automaták használata, nagyban meggyorsítja a folyamatokat a vásárlásban.

„Nekem pozitív tapasztalataim vannak, és szimpatikus számomra az önkiszolgálóautomata-rendszer. Viszont az biztos, hogy az idősebb korosztálynak nehézségeket okoz a technika használata. A munkaerő szempontjából egy kicsit kétségbeejtő, hogy az önkiszolgáló automaták felváltják a dolgozókat. Szerintem a közeljövőben már nem lesznek pénztárak, hanem mindenki maga fogja lehúzni a termékeket az önkiszolgáló automatán”.

Megkérdeztük, mi a véleménye az önkiszolgáló automata csalások gyakoriságáról.

Sándor Anita szerint biztos, hogy vannak visszaélések, azonban bízik benne, hogy lesz egy kidolgozott szisztéma erre, és kitalálnak valamilyen hatékony megoldást a csalás kiszűrésre. Sándor Anita úgy gondolja, kamerával figyelik a szakemberek az önkiszolgáló automatákat, így valamilyen megoldást biztosan kitalálnak a csalások leleplezésére. Úgy látja, ha az ember vissza akar élni valamivel, akkor úgyis megtalálja a lehetőségeket, és mindig vannak, akik igyekeznek megtalálni a kiskapukat.

Az önkiszolgáló kasszák szinte kínálják a lehetőséget, és ahol van lehetőség, ott csalnak is a vásárlók, erről korábban beszámolt a boon.hu. Az önkiszolgáló kasszák használata óta egyértelműen megnövekedett a bolti lopások száma, Nagy-Britannia például egyenesen rekordot döntött e tekintetben az elmúlt időszakban – írja a Telegraph. Egyes termékek esetében könnyű játszani azzal, hogy mást ütünk be vagy más terméket mérünk le, mint ami valójában a zacskóban van. A péksütemények ugye magasabb árkategóriában vannak egy vizes zsemléhez képest. Így aki vesz két kakaós csigát, de zsemlének üti be, több száz forintot is spórolhat..