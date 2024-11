A Filmünnep 2024-ben is nyerő ajánlattal várja a filmrajongókat az ország összes Cinema City mozijában. Több, lebilincselő premierfilm is érkezik a mozikba. A kikapcsolódni vágyók elsőként láthatják A hullahó akciót Dwayne Johnsonnal, Chris Evan-szal és Lucy Liuval a főszerepben. Szintén premier a műsorban az Arany Pálma-díjas Anora, a Holnap meghalok című magyar horror, Török Zoltán legújabb természetfilmje a Változó vadon – Az én Északom, a poszt-apokaliptikus Halálszint felett akció sci-fi vagy a francia Az örökös című bűnügyi dráma is. A Keanu Reeves rajongók pedig újra nézhetik feszes tempójú John Wick 10. évfordulót.

Ráadásul Herendi Gábor legújabb, Futni mentem c. filmjét premier előtt vetítik.

Az ősz filmeseményén olyan hazai alkotásokat is vetítenek a multiplexekben, mint a Ma este gyilkolunk, valamint Till Attila új filmje: És mi van Tomival? A nemzetközi fesztiválnyertes Fekete pontot is érdemes felvenni a FilmÜnnep-maraton listánkra.

Még több moziélmény

A Cinema City színes műsorkínálattal vár mindenkit, a Filmünnepen az ősz legnépszerűbb filmjeit és a régóta várt újdonságokat csíphetik el a nézők. A borzongás szerelmesei például a Mosolyogj 2 vagy A szer vetítésén próbálhatják meg legyőzni félelmeiket. Az elgondolkodtató drámák és thrillerek kedvelői a Konklávéval vagy a Joker: Kétszemélyes tébolyával feszegethetnek érdekes társadalmi kérdéseket. Aki humoros adrenalinbombára vágyik, annak a Venom – Az utolsó menet kínál vérpezsdítő akciót. A családoknak pedig olyan kiemelkedő animációs alkotások nyújthatnak varázslatos órákat és közös időtöltést, mint a A vad robot, A sárkányőrző, a Farkasbőrben-Vár a falka!, az Agymanók 2 és a Gru 4.