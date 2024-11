Alá kell rendelni mindent a munkának. Egyfajta fanatizmus, az biztos kell hogy legyen, hozzá egyfajta íráskényszer, vagy nevezhetjük sokféle módon, de az biztos, hogy kitartás is kell hozzá. A fiatalok gyakran kérdezik tőlem, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki író legyen. Mindig azt a mondom, hogy el kell dönteni és kitartani, aki feladja ideje korán, az nem jut messzire. Én is így voltam, ezért ajánlom ezt a módszert. Persze biztos vannak más módszerek is.