"Hatvan évvel ezelőtt, 1924. november 8-án fogadott egymásnak örök hűséget a most 82 éves Körtvélyesi Lajos és két evvel fiatalabb felesége, lánykori nevén Froska Rozália" - így számolt be az örömteli eseményről 1984. november 10-én az Észak-Magyarország. Mindez épp negyven éve történt, azaz épp a napokban lehetne a 100. házassági évforduló.

Negyven éve történt: hatvanadik házassági évfordulóját ünnepelte a pár

Fotó: getty images

Negyven éve történt a gyémántlakodalom

Sajnos a cikk nem közölt fotót, pedig szívesen megosztottuk volna olvasóinkkal. A gyémántlakodalmat egyébként az Észak szerint Sajóvámoson tartották. A családi eseményen velük volt 6 gyermekük, 13 unokájuk és 9 dédunokájuk is. Sajóvámos vezetése nevében Kelemen Józsefné tanácselnök köszöntötte a 60 éve házasságot kötött Körtvelyesiéket, számolt be a történtekről 1984-ben az Észak-Magyarország.

A negyven évvel ezelőtt történtekről több cikkben is olvashat a boon.hu portálon.