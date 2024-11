Fontos számunkra, hogy a vállalatok a fiatalabb korosztálynak is perspektívát nyújtsanak a helyi munkavégzésre. A Nestlé tavaly Szerencsen is elindult duális szakképzési programja is éppen ezt támogatja. Az elmúlt években a város, illetve a térség számos támogatásban részesült a Kormány, illetve a HIPA jóvoltából, melyek erősítik a helyi gazdaságot és hozzájárulnak munkahelyek megtartásához és létrejöttéhez.