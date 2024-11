1890-ban került Miskolcra a Kereskedelmi és Iparkamara titkáraként. 1892-ben nősült, Bárczai Bárczy Blankát vette nőül, kitől három gyermeke született. Sajnos a harmadik gyermek születése után felesége elhunyt, ezért a gyermekeket rokonok nevelték. Később újra megnősült, második felesége Biasini Paula lett.

Miután a kamara tagja volt, hamar bekerült a város elit közönségébe, részt vett a Közművelődési Egyesület és a Múzeum Egyesület munkájában is. 1902-ben lett polgármester.

Miskolc már évszázadok óta küzdött a szabad királyi városi címért, amit éppen akkor törvényhatósági jogú városnak hívtak. A kedvező alkalmat kihasználva az ő polgármestersége idején kapta meg városunk ezt a kivételes rangot. 1909-ben vált hivatalossá a megye és a város szétválása.

De nem csak ez az egy dolog emelte nagyjainak közé. A város töretlenül fejlődött Szentpáli idején is. Szépen folytatta Soltész-Nagy Kálmán nagyszerű munkáját. Területe gyarapodott, csatornázás és a vízhálózat bővítése is megindult, gyárak, üzemek sora létesült. 1910-ben a vasgyári kolónia is csaknem csatlakozott a már létező Nagy-Miskolc tervezethez. Szentpálit nevezik egyébként ennek atyjának is.

1912-ben országgyűlési képviselő lett, a szintén kiváló képességű Nagy Ferenc volt az utódja a polgármesteri székben.

1917-ben választották újra polgármesterré, városunk egy roppant nehéz időszakában. Gondoljunk csak bele mennyi gonddal és bajjal kellett szembenéznie, nem csoda, hogy egészségi állapota nem bírta a nehézségeket.

Jött az elvesztett háború, a kolera, a hadifoglyok jöttek haza, az itt fogvatartottak kószáltak a városban, megyében mindenfelé. Jött a cseh és a román megszállás, a spanyolnátha, majd Trianon. Menekültek, éhezők, rokkantak ezrei. Mindezeket bravúrosan kezelte, de, ahogy említettem 1922-ben egészségi állapotára való hivatkozással nyugdíjazását kérte.

1922-ben még országgyűlési képviselővé választották, de hivatalát már nem töltötte ki, 1924-ben hunyt el. Sírja a Deszkatemetőben található. Miskolcon utca és iskola is őrzi nevét.